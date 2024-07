12 व 13 जुलाई को भारी वर्षा की चेतावनी, 17 तक रहेगा यैलो अलर्ट

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 09:47 PM

शिमला (संतोष): हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ गया है। गुरुवार को मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर वर्षा होने के यैलो अलर्ट के बावजूद राजधानी शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, डल्हौजी, कसौली, सैंज में ही वर्षा हुई है और अन्य जगहों पर मौसम साफ रहा है। मौसम के साफ रहने के कारण 8 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है, जिससे लोग उमस भरी गर्मी झेलने को लाचार हो गए हैं। ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा जबकि राजधानी शिमला में 25.9 डिग्री रहा है। इसके अलावा भुंतर में 35.6, मंडी में 35, बिलासपुर में 36.3, हमीरपुर में 35.1, धौलाकुंआ में 35.1, बजौरा में 35 डिग्री तापमान रहा है।

शिमला में 3.5, धर्मशाला में 13, कांगड़ा में 2, कसौली में 1, सैंज में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है जबकि पिछले 24 घंटों में कसौली में 38, पांवटा में 22, नाहन में 13.2, बी.बी.एम.बी. में 6.8, सराहन में 6, डल्हौजी में 4, धर्मशाला में 3, पालमपुर में 2.2, सैंज में 2, पंडोह में 1, सुजानपुर टिहरा में 0.5, कांगड़ा एयरो में 0.4 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार व शनिवार को मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है जबकि उसके बाद फिर से मानसून थोड़ा हल्का पड़ जाएगा।

अब तक सामान्य वर्षा, कई जगह नुक्सान तो कहीं अभी राहत

हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य वर्षा रिकार्ड हुई है। कुछ स्थानों पर बारिश ने कहर भी बरपाया है जबकि कुछ इलाकों में अभी तक राहत है। प्रदेश में मानसून ने बीते 27 जून को दस्तक दी है और बीते दो सप्ताह में विभिन्न घटनाओं में 49 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लापता हैं। इसके अलावा 71 लोग चोटिल हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 11, सोलन में 7, कुल्लू में 6, बिलासपुर में 5, मंडी में 6, ऊना में 4, सिरमौर में 3, चम्बा व किन्नौर में 2-2 और हमीरपुर व शिमला में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। अभी तक राज्य में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। 27 जून से 11 जुलाई तक 175.78 करोड़ का नुक्सान हो चुका है।

