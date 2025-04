Sirmaur: संगड़ाह पंचायत प्रधान को पद से हटाया, DC सिरमौर ने जारी किए आदेश, जानें क्यों हुई कार्रवाई

जिला सिरमौर के विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगड़ाह के प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया है। जिला उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने प्रधान को...

नाहन (आशु): जिला सिरमौर के विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगड़ाह के प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया है। जिला उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने प्रधान को निरहर्ता उपगत करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार (लापरवाही) का दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की है। डीसी ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत संगड़ाह के प्रधान पद को तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित कर दिया है।

जारी आदेशों के अनुसार पंचायत प्रधान पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत कार्यों के संचालन में लापरवाही बरती और पंचायत से जुड़े दायित्वों का उचित तरीके से निर्वहन नहीं किया। मामले की जांच के बाद दोष सिद्ध होने पर उपायुक्त ने पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया।

