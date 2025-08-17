Una: मिक्सर ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत

ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर गांव घालूवाल में रविवार रात को सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गएए जिन्हें उपचार हेतु ऊना अस्पताल भेजा गया।

हरोली (दत्ता): ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर गांव घालूवाल में रविवार रात को सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गएए जिन्हें उपचार हेतु ऊना अस्पताल भेजा गया। वहां पर डाक्टर ने एक को मृत घोषित कर दियाए जबकि दूसरे घायल का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार रात को घालूवाल मुख्य चौक पर ऊना से पंडोगा की ओर जा रहे निजी कंपनी के (सीमैंट वाले) मिक्सर ट्रक के साथ विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार युवकों की टक्कर हो गईए जिसमें बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुख्य चौक पर हुई घटना के बाद मौके पर खड़े दुकानदारों सहित अन्य लोगों ने घटनास्थल पर जाकर घायल बाइक सवार युवकों को निजी वाहन में इलाज हेतु ऊना अस्पताल भिजवाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक अपनी दिशा में ही जा रहा था, जबकि बाइक सवार गलत दिशा से ऊना की ओर जा रहे थे तभी सामने से आ रहे ट्रक के साथ उनकी टक्कर हो गई। फिलहाल युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। मिक्सर ट्रक को ड्राइवर ने मौके पर खड़ा कर दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। डीएसपी मोहन रावत ने बताया कि इस संदर्भ में आगामी कार्रवाई की जा रही है।