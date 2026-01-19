Hamirpur: बचत भवन की दुकान की नीलामी 30 को होगी

उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित बचत भवन की ऊपरी मंजिल पर बाजार की तरफ नवनिर्मित दुकान को आधे बरामदे सहित मासिक किराये के आधार पर नीलाम किया जाएगा। दुकान की नीलामी की प्रक्रिया 30 जनवरी को सुबह 11 बजे बचत भवन में पूर्ण की जाएगी।

हमीरपुर। उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित बचत भवन की ऊपरी मंजिल पर बाजार की तरफ नवनिर्मित दुकान को आधे बरामदे सहित मासिक किराये के आधार पर नीलाम किया जाएगा। दुकान की नीलामी की प्रक्रिया 30 जनवरी को सुबह 11 बजे बचत भवन में पूर्ण की जाएगी। इसका न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया बीस हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त के सहायक आयुक्त और जिला बचत विकास एवं सेवा समिति के सचिव चिराग शर्मा ने बताया कि नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने आवेदन 29 जनवरी सायं 5 बजे तक उपायुक्त के सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। नीलामी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

