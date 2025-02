Himachal: बसंतोत्सव पर कुल्लू में निकली भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथयात्रा, होली उत्सव शुरू

बसंतोत्सव पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथयात्रा निकली। इस दौरान खूब गुलाल उड़ा और कुल्लू में 40 दिन पहले ही होली का आगाज हो गया।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): बसंतोत्सव पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथयात्रा निकली। इस दौरान खूब गुलाल उड़ा और कुल्लू में 40 दिन पहले ही होली का आगाज हो गया। अब होली तक लगातार भगवान रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया जाएगा। महंत समुदाय के लोग हर रोज टोलियों में होली खेलने निकलेंगे। रविवार को भव्य रथयात्रा के दौरान जनसैलाब इसका साक्षी बना। भगवान रघुनाथ जी सुल्तानपुर स्थित अपने मंदिर से पालकी में बैठकर सैंकड़ों भक्तों के साथ ढोल-नगाड़ों व पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर ढालपुर स्थित रथ मैदान तक पहुंचे।



इस दौरान कुल्लू के राज परिवार से रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह, कारदार दानवेंद्र सिंह, हितेश्वर सिंह, आदित्य विक्रम सिंह सहित अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे और रघुनाथ जी के रथ की परिक्रमा की। इसके बाद लोगों ने पुष्पवर्षा की और दोपहर बाद 2 बजे रथयात्रा शुरू हुई। रथयात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया और देवलू रथ को खींचते हुए अस्थायी शिविर तक लाए। वहां पर लोगों को प्रसाद बांटा गया और लोगों द्वारा भजन-कीर्तन का क्रम जारी रखा गया। पूरे देश में अभी होली के पर्व को हालांकि 40 दिन शेष हैं, लेकिन भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में रघुनाथ जी की इस रथयात्रा के साथ ही होली का आगाज हो गया।



राम-भरत मिलन के दृश्य को देख लोग हुए भाव-विभोर

भगवान रघुनाथ की इस रथयात्रा के दौरान राम-भरत मिलन आकर्षण का केंद्र रहा। राम-भरत मिलन के दृश्य को देखकर भक्त भाव-विभोर हो गए। शाम के समय लोगों ने अस्थायी शिविर से रघुनाथ जी के रथ को खींचकर इसे वापस रथ मैदान पहुंचाया। उसके बाद रघुनाथ जी पालकी में सवार होकर पुन: अपने रघुनाथपुर स्थित देवालय को लौट गए।



मान्यता: हनुमान का केसरी रंग लगने से पूरी होती है मन्नत

रथयात्रा के शुरू होने से पूर्व हनुमान का वेश धारण कर देव कारकून अपने केसरी रंग के साथ लोगों के बीच आए। लोगों का केसरी नंदन के साथ स्पर्श हो, इसके लिए लोग उसके पीछे भागते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को हनुमान का केसरी रंग लगता है, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं।

