Himachal: 15 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, इस दिन सरकारी कोष में जमा होगी राशि

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार एक बार फिर से 15 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इससे पहले सरकार ने बीते अक्तूबर माह में 10 वर्ष की अवधि के लिए 600 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इस बार 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए 12 नवम्बर को नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तथा 13 नवम्बर को यह राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। वर्तमान सरकार के पास अब दिसम्बर 2024 तक करीब 717 करोड़ रुपए कर्ज लेने की छूट है। इस कर्ज को लेने के बाद अब राज्य सरकार पर करीब 89689 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा।

अब दिसम्बर माह के लिए कसरत शुरू

वित्त विभाग ने अब दिसम्बर माह के वेतन और पैंशन की अदायगी के लिए कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग को 2000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। यानी वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपए और पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। वित्त विभाग इसको लेकर इस माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करेगा। इसमें देखा जाएगा कि सरकारी कोष में धन का प्रवाह कैसा है। यदि धन का प्रवाह सही रहा तो वेतन 1 तारीख को मिल जाएगा या फिर इसकी अदायगी 5 तारीख को हो सकती है। इसी तरह पैंशन कब देनी है, इसको लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।

