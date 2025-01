Himachal: सरकार ने 22 डाॅक्टरों के किए तबादले, 9 डाॅक्टरों को खाली पदों पर दी पोस्टिंग

राज्य सरकार ने 22 डाॅक्टरों को ट्रांसफर किया है, जबकि 9 ट्रांसफर किए गए डाॅक्टरों को नई जगह पर तैनाती दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने 22 डाॅक्टरों को ट्रांसफर किया है, जबकि 9 ट्रांसफर किए गए डाॅक्टरों को नई जगह पर तैनाती दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन 9 डाॅक्टरों के पहले तबादले हुए थे, उन्हें अब खाली जगहों पर पोस्टिंग दी गई है। इनमें एमओ डाॅ. उदित चौधरी को पीएचसी मौरथू चम्बा, डाॅ. अक्षित शर्मा को सीएच कोटली मंडी, डाॅ. शिप्रा ठाकुर को पीएचसी नागन कांगड़ा, डाॅ. कुमार सौरभ को पीएचसी चामुंडा कांगड़ा, डाॅ. अंकुश कुमार कौंडल को सीएचसी धुसाड़ा ऊना, डाॅ. सुषमा कुमारी को पीएचसी निगुलसरी किन्नौर, डाॅ. गरिमा को सीएचसी रक्कड़ कांगड़ा, डाॅ. देवेंद्रन पटियाल को सीएचसी हरिपुर कांगड़ा और डाॅ. अर्शी कंवल को मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के एआरटी केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर लगाया है।

इन 22 डाॅक्टरों को यहां दी गई है तैनाती

जिन 22 डाॅक्टरों को अन्यत्र जगह पर तब्दील किया गया है। इनमें डाॅ. कुलकृति ठाकुर को नेरचौक से सीएमओ पीएचसी धरांडा मंडी, डाॅ. हीरा लाल बोध को आरएच कुल्लू से पीएचसी जाओं कुल्लू, डाॅ. विकास नैय्यर को टांडा मैडीकल कालेज से सीएमओ पीएचसी गुशैणी कुल्लू, डाॅ. अंशु मौदगिल को टांडा से सीएमओ पीएचसी शोवाड़ कुल्लू, डाॅ. बरीज चौधरी को टांडा से सीएमओ पीएचसी डोला खरियाना कांगड़ा, डाॅ. दिव्यम कौशल को टांडा से पीएचसी धरवास चम्बा, डाॅ. आंचल शर्मा को आर.एच. सोलन से पीएचसी चंडी सोलन, डाॅ. राम सिंह को पीएचसी गौंदला से पीएचसी उरटू कुल्लू, डाॅ. सुप्रिया कौशल को हमीरपुर मैडीकल कालेज से सीएमओ पीएचसी सैंज शिमला, डाॅ. सांभवी ठाकुर को सीएच उदयपुर से पीएचसी बासाधार शिमला, डाॅ. डोलमा युमत्सो को सीएच काजा से पीएचसी बिजमल शिमला, डाॅ. तेंजिन एंगमो को सीएच काजा से पीएचसी रेवलपुल शिमला, डाॅ. सुप्रिया प्रसाद कौशल को टांडा से पीएचसी सुसनाल बिलासपुर, डाॅ. आकांक्षा चंद को टांडा से पीएचसी लेहरी सरेल बिलासपुर, डाॅ. शिवानी को टांडा से पीएचसी बड्डू साहनी बिलासपुर, डाॅ. विजय कालिया को टांडा से सीएमओ पीएचसी प्रूथी चम्बा, डाॅ. वैंकट नेगी सीएचसी सांगला से पीएचसी निगुलसरी किन्नौर, डाॅ. दुष्यंत ठाकुर को जोनल अस्पताल मंडी से पीएचसी फुरा लाहौल-स्पीति, डाॅ. नितेश कुमार का हमीरपुर मेडिकल काॅलेज से सीएमओ पीएचसी क्यारा, डाॅ. मोहित डोरा को सीएचसी गलोड़ से पीएचसी पंदोआ शिमला, डाॅ. रीमा घई को रीजनल अस्पताल कुल्लू से पीएचसी सलोट मंडी और डाॅ. अर्चिता सेन को पीएचसी खोलीघाट से रीजनल अस्पताल सोलन को तब्दील किया है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर एनैस्थीसिया डाॅ. ईवा शर्मा को सिविल अस्पताल अर्की से सिविल अस्पताल भरमौर में खाली पड़े पद पर जनहित में स्थानांतरित किया है।

