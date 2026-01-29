Himachal: वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिनटों में बनेंगे परमिट और लाइसैंस

परिवहन विभाग ने आम जनता, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। विभाग ने मालवाहक वाहनों, टूरिस्ट और टैक्सी परमिट से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दिया है।

नाहन (आशु): परिवहन विभाग ने आम जनता, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। विभाग ने मालवाहक वाहनों, टूरिस्ट और टैक्सी परमिट से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को परमिट के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा करवाएगा, सिस्टम द्वारा परमिट स्वतः स्वीकृत और जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए अब आरटीओ कार्यालय से किसी भी तरह की अलग से वैरिफिकेशन या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी।

इन सेवाओं को किया गया शामिल

विभाग ने जिन सेवाओं को डिजिटल किया है, उनमें गुड्स परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, टूरिस्ट परमिट और नैशनल परमिट की ऑथराइजेशन शामिल हैं। खास बात यह है कि इन सभी श्रेणियों में नए परमिट बनाने, नवीनीकरण करवाने और डुप्लीकेट परमिट प्राप्त करने की सुविधा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। पहले जहां छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए बार-बार दफ्तर जाना पड़ता था, वहीं अब यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और सरल हो गई है। इससे कार्यालयों में लगने वाली अनावश्यक भीड़ और प्रशासनिक दबाव भी कम होगा।

ऑप्रेटर्स को मिलेगा फायदा, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

इस डिजिटल क्रांति का सीधा लाभ प्रदेश भर के हजारों कॉमर्शियल वाहन ऑप्रेटर्स को मिलेगा। छोटे ऑप्रेटर्स, एकल वाहन मालिक और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम के ऑटोमैटिक होने से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।

ड्राइविंग लाइसैंस भी तुरंत होगा जनरेट

परमिट के साथ-साथ परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसैंस की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना दिया है। अब ड्राइविंग टैस्ट पास करने के बाद, जैसे ही कार्यालय द्वारा परिणाम पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, नया ड्राइविंग लाइसैंस सिस्टम द्वारा स्वतः ही जनरेट हो जाएगा। इस बदलाव से लाइसैंस जारी होने में लगने वाली देरी समाप्त होगी और आवेदकों को त्वरित सेवा का लाभ मिलेगा।

क्या कहती हैं आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने इस नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम आम जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि परमिट और ड्राइविंग लाइसैंस से जुड़ी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह पारदर्शी और ऑटोमैटिक हो गई हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका कीमती समय बचेगा।