Una News: गोंदपुर जयचंद में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने सड़क बंद कर दिया धरना

हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोंदपुर जयचंद में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों व सामाजिक संस्थाओं के साथ मार्ग बंद कर धरना प्रदर्शन किया।

टाहलीवाल(गौतम): हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोंदपुर जयचंद में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों व सामाजिक संस्थाओं के साथ मार्ग बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास यूथ एकता महासभा द्वारा पीड़ित परिवार का पूरा सहयोग किया गया। गौरतलब है कि 18 जून को गुरविंदर कुमार का घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका शव मिला था और पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था जिसको लेकर लड़के के माता-पिता ने हत्या की बात कही थी और कुछ लोगों पर संदेह भी जताया था। माता-पिता का कहना है कि हमारा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी हत्या कर शव पेड़ से लटकाया गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले एक महीने से पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

पहले दिन पुलिस द्वारा जो मोबाइल जब्त किया गया था उसकी काॅल डिटेल से आसानी से अपराधियों को पकड़ा जा सकता था लेकिन पुलिस द्वारा एक माह बीत जाने पर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान लोगों ने रोष प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चिट्टा माफिया व अवैध खनन माफिया मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर एएसपी ऊना सुरिंदर शर्मा पहुंचे और परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद एएसपी स्पॉट पर भी गए जहां पर शव पेड़ से लटका मिला था। एएसपी ने ग्रामीणों को शांत कर जाम खुलवाया और आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

