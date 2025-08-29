Main Menu

Himachal: मंडी के कटवाढी गांव में फटा बादल, लोगों में अफरा-तफरी

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Aug, 2025 11:44 PM

gauhar cloud burst

उपमंडल गोहर की नांडी पंचायत के कटवाढी गांव के पास शनिवार को रात करीब सवा नौ बजे नसेंणी नाले में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

गौहर/मंडी (ख्यालीराम/रजनीश): उपमंडल गोहर की नांडी पंचायत के कटवाढी गांव के पास शनिवार को रात करीब सवा नौ बजे नसेंणी नाले में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। अचानक आए तेज बहाव ने कटवाढी क्षेत्र की एकमात्र कट स्टोन इंडस्ट्री को नुक्सान पहुंचाया, वहीं आसपास की कुछ दुकानों में भी आशिक नुक्सान किया है। गनीमत रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पंचायत प्रधान फता राम ने घटना की पुष्टि की है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पानी अपने साथ मलबा भी बहाकर ले आया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में खड़ी एक कार उसकी चपेट में आकर बह गई। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है और एहतियात बरतने को कहा गया है।  

 

