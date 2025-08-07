Himachal: जंगल में पार्टी करने गए थे दोस्त, युवक को गोली लगने से मचा हड़कंप, PGI रेफर

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां जंगल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक युवक को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए जंगल में गया था, तभी उसे गोली लग गई। उसके...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां जंगल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक युवक को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए जंगल में गया था, तभी उसे गोली लग गई। उसके दोस्तों ने शोर सुनकर उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे चंडीगढ़ के पीजीआई (PGI) रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि यह घटना शिकार से जुड़ी हो सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, कमल ठाकुर अपने दो दोस्तों के साथ मंडी के गूल नामक जंगल में पार्टी कर रहे थे। शाम का समय था जब कमल ठाकुर शौच के लिए जंगल में थोड़ी दूर चले गए। कुछ ही देर बाद उनके दोस्तों को एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जब वे उस दिशा में भागे, तो उन्होंने देखा कि कमल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसकी पीठ पर छर्रे लगे थे।

दोस्तों ने बिना समय गंवाए कमल को तुरंत नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद, उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी हेडक्वार्टर दिनेश ने बताया कि पुलिस जल्द ही इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग हैरान हैं कि जंगल में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। फिलहाल कमल ठाकुर का पीजीआई में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह है।