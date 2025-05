Himachal: लाहौल-स्पीति में पहली बार Free Medical Camp लगाएगी सर्व कल्याणकारी संस्था, देश के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 05:41 PM

हमीरपुर: सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 31 मई को जिला अस्पताल, केलांग (लाहौल-स्पीति) में एक विशेष नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में संचालित होगा।

इस शिविर का नेतृत्व प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राज बहादुर करेंगे। उनके साथ पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज सैक्टर 32 चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल होगी। शिविर में हड्डी रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, स्त्री रोग, ईएनटी और शिशु रोग जैसे विभागों के विशेषज्ञ मरीजों की जांच और इलाज करेंगे।

शिविर के दौरान सभी मरीजों को डॉक्टरों द्वारा सुझाई गईं दवाइयां और आवश्यक इंजैक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह चिकित्सा शिविर क्षेत्रीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल होगी, जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं एक ही स्थान पर और पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी।

सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि संस्था पिछले 2 दशकों से जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और ऑप्रेशन की सुविधा प्रदान कर रही है। विशेष तौर पर जिन मरीजों के पास ऑपरेशन करवाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं हैं, उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ के सहयोग से नि:शुल्क करवाया जाता है।

संस्था ने यह महसूस किया है कि हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी सोच के साथ संस्था प्रदेश के विभिन्न जिलों और दूरस्थ इलाकों में समय-समय पर ऐसे मेडिकल कैंप आयोजित करती रही है। यह पहली बार होगा जब लाहौल-स्पीति जैसे अत्यंत दुर्गम और दुर्लभ क्षेत्र में इतना व्यापक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित हो रहा है। इससे वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को अत्यधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

