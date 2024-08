Una: विदेश में बेटे की गिरफ्तारी की झूठी जानकारी देकर व्यक्ति से ठगे लाखों रुपए, मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 03:32 PM

विदेश में कार्यरत बेटे को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने की झूठी जानकारी देकर कुछ लोगों ने मैहतपुर के एक व्यक्ति से लगभग 2 लाख 40 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दिया है।

ऊना (विशाल): विदेश में कार्यरत बेटे को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने की झूठी जानकारी देकर कुछ लोगों ने मैहतपुर के एक व्यक्ति से लगभग 2 लाख 40 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भटोली निवासी लोक नाथ शर्मा की शिकायत पर रवि राज निवासी गाव अम्बा, तहसील पुरवा व जिला पुरनिया बिहार, कपाड़िया अलीसागर निवासी गुजरात, सन्तोष कुमार निवासी झारखंड और निधी देशभरतार निवासी हैदराबाद के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे मोबाइल पर फोन आया कि उसके बेटे को कनाडा में पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने की एवज में 2,40,000 रुपए भेजो। इस पर उसने तुरंत आरोपियों द्वारा दिए गए बैंक खाता नम्बरों में पैसे भेज दिए। उसी शाम को उसके बेटे का फोन आया, जिसने बताया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिससे उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

