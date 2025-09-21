Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, चरस के साथ 3 राज्यों के 5 आरोपी गिरफ्तार

Himachal: पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, चरस के साथ 3 राज्यों के 5 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 01:23 PM

five accused from three states arrested with hashish

बिलासपुर जिला के तहत घुमारवीं पुलिस थाने की टीम ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी और गश्त के दौरान 361.06 ग्राम चरस बरामद की है।

घुमारवीं (राकेश/जम्वाल): बिलासपुर जिला के तहत घुमारवीं पुलिस थाने की टीम ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी और गश्त के दौरान 361.06 ग्राम चरस बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 राज्यों (उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) से संबंध रखने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बलोह में कांगड़ा के युवक से 208.6 ग्राम चरस बरामद
घुमारवीं पुलिस की टीम काे पहली सफलता बलोह टोल प्लाजा के पास मिली। यहां पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को शक के आधार पर रोका। जब उसकी तलाशी ली गई ताे उसके कब्जे से 208.6 ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान साहिल ठाकुर (20) निवासी कलोहा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है।

भगेड़ में 73 ग्राम चरस के साथ उत्तराखंड का युवक गिरफ्तार
पुलिस को दूसरी सफलता भगेड़ फोरलेन फ्लाईओवर के पास गश्त पर के दाैरान मिली। यहां पुलिस काे एक युवक पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उक्त युवक घबरा गया, जिससे उस पर शक हुआ। टीम ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 73 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान मनीष मेहरा (20) निवासी देहरादून (उत्तराखंड) के रूप में हुई है।

सनौर में 80 ग्राम चरस सहित राजस्थान के 3 युवक दबोचे
पुलिस को तीसरी सफलता सनौर में नाकाबंदी के दौरान मिली। पुलिस टीम ने एक राजस्थान नंबर की कार (आरजे-18सीएफ-7371) को जांच के लिए रोका। कार में तीन युवक सवार थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस ने जब नियमानुसार तलाशी ली, तो उनके कब्जे से 80 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान दिपांशु टिबरा (26), राहुल धुपीया (26) और हेमंत बर्मा (27) के रूप में हुई है, जो सभी झुंझुनू (राजस्थान) के रहने वाले हैं।

और ये भी पढ़े

नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी : डीएसपी 
डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और भविष्य में भी इसे और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नैटवर्क के अन्य स्रोतों का भी पता लगाया जा सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!