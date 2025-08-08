Main Menu

Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय में MCA में प्रवेश की काऊंसलिंग का पहला चरण पूरा, 123 सीटें आबंटित

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 07:14 PM

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को एमसीए में दाखिले के लिए काऊंसलिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को एमसीए में दाखिले के लिए काऊंसलिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रैस टैस्ट में प्राप्त मैरिट के आधार पर 123 छात्रों को सीटें आबंटित की गईं। 

सीटें पाने वाले छात्रों के लिए अब अगला कदम संबंधित कॉलेजों या संस्थानों में रिपोर्ट करना है। इसके लिए उन्हें 12 अगस्त तक का समय दिया गया है। यह प्रक्रिया छात्रों को औपचारिक रूप से अपने नए शैक्षणिक सफर की शुरूआत करने का मौका देगी।

अगली महत्वपूर्ण तिथि 11 अगस्त है, जब एमबीए में प्रवेश के लिए पहले चरण की काऊंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय परिसर और उसके विभिन्न संबद्ध संस्थानों को मिलाकर एमबीए की कुल 555 सीटें उपलब्ध हैं। यह उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो प्रबंधन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

