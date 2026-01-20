Hamirpur: दियोटसिद्ध के अप्पर बाजार की दुकान में भड़की आग, सुरक्षा कर्मियों और लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध के अप्पर बाजार में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहां स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई।

बड़सर (सुभाष): उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध के अप्पर बाजार में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहां स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार सुबह करीब 11:00 बजे की है। बताया जा रहा है कि एक दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलने के बाद गैस की भट्टी को ऑन करके किसी काम से बाहर चला गया था। कुछ समय बाद जब दुकान के कर्मचारियों ने काम शुरू करने के लिए आग जलाई तो गैस लीक होने या भट्टी ऑन होने के कारण आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने दुकान के भीतर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी सामान जलकर राख हो गया।

आग की लपटें उठती देख मंदिर के गेट नंबर-5 पर तैनात सुरक्षाकर्मी और आसपास के दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना समय गंवाए साहस का परिचय देते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सभी के सामूहिक प्रयासों के चलते कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। स्थानीय लोगों की इस सूझबूझ के कारण आग साथ लगती अन्य दुकानों तक नहीं फैल सकी अन्यथा भीड़भाड़ वाले इस बाजार में बड़ा नुक्सान हो सकता था।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस अग्निकांड में दुकानदार का काफी आर्थिक नुक्सान हुआ है, लेकिन दुकानदार द्वारा इस संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रबुद्ध लोगों ने व्यापारियों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि दियोटसिद्ध बाजार एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, इसलिए दुकानदार अपनी दुकानों में ज्वलनशील पदार्थों और गैस उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। एक छोटी-सी लापरवाही यहां बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

