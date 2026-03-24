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बाबा बालकनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालु ने तोड़ा दम, अचानक जमीन पर गिरी

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Mar, 2026 05:56 PM

female devotee passes away at baba balaknath temple

सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ की नगरी दियोटसिद्ध में चल रहे चैत्र मेलों के बीच एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई। जहाँ हज़ारों श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ गुफा की ओर बढ़ रहे थे, वहीं मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक घटना घटी। कांगड़ा जिले से बाबा के दर्शन करने आई...

हमीरपुर। सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ की नगरी दियोटसिद्ध में चल रहे चैत्र मेलों के बीच एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई। जहाँ हज़ारों श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ गुफा की ओर बढ़ रहे थे, वहीं मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक घटना घटी। कांगड़ा जिले से बाबा के दर्शन करने आई एक बुजुर्ग महिला ने मंदिर परिसर में ही अंतिम सांस ली। महज चार दिनों के भीतर मेले में हुई यह दूसरी आकस्मिक मृत्यु है, जिसने मंदिर प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं और सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांगड़ा (देहरा) के नोरा गाँव की रहने वाली 68 वर्षीय कृष्णा कुमारी बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा बालकनाथ के दरबार पहुँची थीं। सुबह करीब 11 बजे, जब वे मंदिर के समीप थीं, तभी अचानक वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ीं। आस-पास मौजूद श्रद्धालुओं और सेवादारों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

क्या रहा मौत का कारण?

हालांकि, मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत महिला की जांच की, लेकिन उनकी जीवनलीला समाप्त हो चुकी थी। प्राथमिक तौर पर इस दुखद घटना के पीछे दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ना माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मौत की सटीक वजह पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

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प्रशासन ने बढ़ाया मदद का हाथ

घटना की सूचना मिलते ही मंदिर ट्रस्ट सक्रिय हो गया। मंदिर अधिकारी केशव कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मृतक महिला के परिजनों को मंदिर न्यास की तरफ से 10 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

प्रशासन अब मेलों के दौरान बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने पर विचार कर रहा है।

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