Chamba News: मिंजर मेला के स्टार कलाकारों की फर्जी सूची वायरल, ADM बोले-अफवाहों पर न दें ध्यान

चम्बा (रणवीर): चम्बा में मिंजर मेला के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं के लिए स्टार कलाकारों की एक सूची रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे मेला कमेटी ने पूरी तरह से गलत करार दिया है। इस वायरल सूची में 2 पंजाबी स्टार कलाकार, 2 चंबियाली कलाकार, 1 हिमाचली और 1 नाइट बॉलीवुड कलाकार के नाम शामिल है, जिस पर लोगों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। मिंजर मेला कमेटी के अनुसार यह सूची पूरी तरह से फेक है। एडीएम चम्बा अमित मेहरा ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो सूची वायरल हुई है वह गलत है। मेला कमेटी और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। कलाकारों की लिस्ट पर अभी काम चल रहा है और जैसे ही लिस्ट फाइनल होगी तो इसे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

स्थानीय कलाकारों के लिए 22 से 26 जुलाई तक होंगे ऑडिशन

मिंजर मेला के सांस्कृतिक संध्याओं के लिए स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन 22 से 26 जुलाई तक होंगे। ऑडिशन राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा में आयोजित किए जाएंगे। इन ऑडिशन के दौरान चुने गए कलाकारों का नाम फाइनल किया जाएगा। बिना ऑडिशन के किसी भी कलाकार को मंच पर प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। वरिष्ठ कलाकार अपने दस्तावेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका चयन कमेटी द्वारा किया जाएगा। 22 जुलाई को जिला चम्बा के उपमंडल भरमौर तथा पांगी, 23 जुलाई को उपमंडल सलूणी व तीसा, 24 जुलाई को उपमंडल भटियात व डलहौजी, 25 जुलाई को उपमंडल चम्बा तथा 26 जुलाई को जिला चम्बा से बाहर के कलाकारों के लिए ऑडिशन का आयोजन किया जाएगा। ऑडिशन का समय सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा।

लोगों की पसंद के कलाकार बुलाने की मांग

मेला शुरू होने से पूर्व लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मिंजर मेले में उनकी पसंद के कलाकार बुलाए जाएं और बिचौलियों की मनमानी को रोका जाए। सोशल मीडिया पर लोग तर्क कर रहे हैं कि प्रशासन को सीधे कलाकारों से संपर्क साधना चाहिए और आम लोगों की राय भी लेनी चाहिए। मिंजर मेला हर बार उन्हीं कलाकारों को बुलाता है जिन्होंने पहले भी मेला प्रस्तुत किया है, जिससे नए कलाकारों को देखने की चाह रखने वाले दर्शक निराश होते हैं। एडीएम अमित मेहरा ने बताया कि मिंजर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए तैयारी की जा रही है। कोशिश है कि इस बार स्टार नाइटों के कलाकार रीपिट न हो, ताकि लोगों को नए कलाकार को देखने का मौका मिले।

