Bilaspur: घुमारवीं अस्पताल में नेत्र रोगियों को जल्द मिलेगी रोबोटिक मशीन की सुविधा

Edited By Vijay, Updated: 11 Jan, 2025 10:49 AM

घुमारवीं (जम्वाल): घुमारवीं अस्पताल में जल्द ही आंखों की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रोबोटिक मशीन की सुविधा उपलब्ध होगी। मशीन घुमारवीं अस्पताल में पहुंच गई है और इसे स्थापित किया जा रहा है जो कोरिया कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। आईजीएमसी अस्पताल के बाद घुमारवीं अस्पताल में यह मशीन होगी, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए तक है। लोगों को जब यह सुविधा घुमारवीं अस्पताल में मिलेगी तो उन्हें दूसरे अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

आंखों के मरीजों को रोबोटिक मशीन काफी फायदेमंद

आंखों के मरीजों को रोबोटिक मशीन काफी फायदेमंद साबित होगी, जिससे कम समय में आंखों की बीमारी का पता लगने के साथ ऑप्रेशन करने तक सक्षम है। पारंपरिक सर्जरी की तुलना में रोबोटिक मशीन से मोतियाबिंद सर्जरी में जटिलताओं का जोखिम कम होता है और मरीज बहुत जल्द आसानी से ठीक हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी ज्यादा सटीक होती है। इससे आपको सर्जरी के बाद बेहतर दृष्टि मिलती है साथ ही आपको सर्जरी के बाद चश्मा या कॉन्टैक्ट लैंस की कम जरूरत महसूस होती है। सर्जरी में भी कम समय लगता है। टांके लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक छोटा चीरा लगता है और इंफैक्शन का कम जोखिम होता है।

घुमारवीं अस्पताल पर निर्भर हैं एक लाख लोग

घुमारवीं अस्पताल पर लगभग एक लाख लोग निर्भर हैं जिसमें घुमारवीं, सदर व झंडूता विधानसभा के लोग अस्पताल का रुख करते हैं। घुमारवीं उपमंडल के साथ लगते सदर और झंडूता की पंचायतें हैं जिनके लोग अक्सर घुमारवीं अस्पताल को ही आते हैं, साथ में बिलासपुर जिले के साथ लगते मंडी जिले की कुछ पंचायतों के लोग भी घुमारवीं अस्पताल आते हैं। घुमारवीं अस्पताल जिला बिलासपुर अस्पताल के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल है।

रोजाना होती है 450 से 600 के बीच ओपीडी

घुमारवीं अस्पताल में रोजाना 450 से 600 के बीच ओपीडी लगती है जिसमें लगभग 100 के करीब आंखों की बीमारी से जूझते हुए मरीज आते हैं। मरीजों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने आंखों की बेहतरीन मशीन की मांग स्थानीय मंत्री को बताई थी जिसका परिणाम रहा कि अस्पताल में मशीन उपलब्ध हो गई है और स्थापित होने के बाद शीघ्र ही इसका उद्घाटन मंत्री राजेश धर्माणी कर सकते हैं।

क्या कहते हैं खंड चिकित्सा अधिकारी

खंड चिकित्सा अधिकारी घुमारवीं डाॅ. महेश जसवाल ने बताया कि घुमारवीं अस्पताल में आंखों के मरीजों को शीघ्र ही रोबोटिक मशीन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी मशीन है, इससे पहले आईजीएमसी अस्पताल में ऐसी मशीन है। शीघ्र ही मंत्री राजेश धर्माणी से इसका उद्घाटन करवाया जाएगा और आम जनता को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

