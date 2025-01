Himachal: आजादी के 78 साल बाद भी सड़क सुविधा को तरस रहा ये गांव, आज भी पालकी में ढोने पड़ रहे मरीज

चुनावों के समय में राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए हर गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा के वायदे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वायदे और जनता दोनों को ही राजनीतिक दल भूल जाते हैं।

करसोग (धर्मवीर गौतम): चुनावों के समय में राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए हर गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा के वायदे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वायदे और जनता दोनों को ही राजनीतिक दल भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र से भी सामने आया है। यहां की ग्राम पंचायत बगशाड के डुमनो गांव में आजादी के 78 साल बाद भी लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। यहां पर 2 किलोमीटर सड़क की आवश्यकता है, जो आज दिन तक नहीं बनाई गई। इससे लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डुमनो गांव से मरीज को पालकी पर बैठाकर 1 घंटे आवाजाही करनी पड़ रही है। बिना सड़क सुविधा के ऐसा करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ताजा मामला हाल ही में सामने आया जब डुमनो गांव के पन्ना लाल शर्मा को स्वास्थ्य जांच के लिए ग्रामीणों ने पालकी में बैठाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर चामो नाला तक पहुंचाया। उसके आगे वे गाड़ी से करसोग अस्पताल तक पहुंचे।

सरकार व विभाग से कई बार उठाई मांग, नहीं हो पाई सकारात्मक पहल

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के लिए वे कई बार सरकार व विभाग से मांग कर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासी आचार्य कृष्ण लाल शर्मा ने बताया कि पंचायत से भी एम्बुलैंस रोड का प्रस्ताव डाला गया है लेकिन अभी तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि गांव से बुजुर्गों एवं बीमार लोगों को इसी तरह मुख्य सड़क मार्ग तक पालकी में उठाकर पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, लोक निर्माण विभाग एवं प्रदेश सरकार से डुमनो गांव में एम्बुलैंस रोड पहुंचाने की मांग की है, ताकि डुमनो गांव सड़क जैसी मुलभुत सुविधा से जुड़ सके।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश कुमार ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि लोग पूरी जानकारी लिखित में उनके कार्यालय तक पहुंचाएं, ताकि सड़क निर्माण की आगामी औपचारिकतांए अमल में लाई जा सकें। वहीं एसडीएम करसोग गौरव महाजन ने कहा कि इस मामले पर जानकारी मांगी जा रही है जो भी तथ्य आएंगे, उसके बारे में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

