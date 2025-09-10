Main Menu

  • Solan: 11 सितम्बर को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Sep, 2025 05:12 PM

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 11 सितम्बर, 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 11 सितम्बर, 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी।

राहुल वर्मा ने कहा कि 11 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे कालाघाट, कोटला पंजोला, दौलांजी, मंझोली, क्यार, सन्होल, नंदल, नौणी बाज़ार, धारों की धार, धर्जा, अम्बड़ कोठी, बदलेच, नौणी विश्वविद्यालय, जोहड़ी, थुरन, ओच्छघाट, जीरो प्वांट, जटोली, कोठों एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि मौसम खराब व किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावितों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

