Himachal: राज्य के 5 जिलों में ED की दबिश से मचा हड़कंप, कांग्रेस नेताओं के ठिकानों और अस्पतालों पर जांच जारी

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2024 11:15 AM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिला में दबिश से हड़कंप मच गया है। ये दबिश कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर की गई है।

हिमाचल डैस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिला में दबिश से हड़कंप मच गया है। कांगड़ा जिला में दबिश कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर की गई है। ईडी ने नगरोटा बगवां के कांग्रेस विधायक आरएस बाली और देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के घर पर दबिश दी है। ईडी की लगभग 200 सदस्यों की टीम 40 गाड़ियों में हिमाचल पहुंची और कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने कांगड़ा जिला में आरएस बाली के फोर्टिज अस्पताल और डॉ. राजेश शर्मा के बालाजी ट्रस्ट अस्पताल पर भी रेड की है तथा जांच की जा रही है। इसके अलावा कांगड़ा के अन्य निजी अस्पतालों पर भी रेड की खबरें हैं। वहीं शिमला, मंडी और कुल्लू में भी ईडी की रेड की सूचना है।

ऊना में भी एक निजी अस्पताल के तीन स्थानों पर ईडी की टीम ने रेड की है। यह रेड आयुष्मान भारत और हिम केयर स्कीम की संभावित गड़बड़ियों से जुड़ी हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। ईडी की तीन टीमों ने ऊना के श्री बांके बिहारी प्राइवेट अस्पताल पर भी छापा मारा। टीम के अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैहतपुर के बसदेहड़ा और पंजाब के नंगल में भी जांच जारी है। संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं।

