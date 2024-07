हिमाचल के 2 जिलों में ईडी व आयकर विभाग के छापे, जानिए क्या हुई कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 07:45 PM

ज्वालामुखी/नादौन(ब्यूरो/जैन): हिमाचल में वीरवार को आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दो जिलों में छापामारी की। सूचना के अनुसार कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अधवाणी में स्टोन क्रशर में ईडी की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा कर्मचारियों के साथ छापा मारकर स्टोन क्रशर को सील कर दिया और वहां तैनात कर्मचारियों से स्टोन क्रशर का रिकॉर्ड, मोबाइल और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं। जानकारी के मुताबिक यह छापा वीरवार सुबह मारा गया है। नदी के नजदीक स्टोन क्रशर होने की वजह से केंद्रीय टीम के कुछ लोग पानी के बहाव में भी फंस गए थे जिन्हें बाद में जेसीबी की सहायता से निकाल लिया गया। क्षेत्रवासियों के अनुसार स्टोन क्रशर नादौन के एक ठेकेदार ज्ञान चंद के नाम है और केंद्रीय जांच एजैंसी ने उनके घर पर रेड की। थाना प्रभारी ज्वालामुखी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि जो कर्मचारी पानी के बहाव में फंसे थे, उन्हें जेसीबी की सहायता से बाहर निकाल लिया गया है।

वहीं हमीरपुर जिला के नादौन में 3 अलग-अलग व्यापारियों के घर पर आयकर विभाग की केंद्रीय एजैंसियों द्वारा छापा मारने से हड़कंप मच गया। करीब 3 दिन पूर्व ही एक व्यापारी के घर इन्हीं एजैंसियों द्वारा डाली गई रेड समाप्त हुई थी। लगातार इस दूसरी कार्रवाई की सूचना जब वीरवार सुबह व्यापारियों को मिली तो व्यापारी सहम गए। यहां सुबह अचानक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नंबर की गाडि़यों में सवार होकर अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को साथ लेकर पहुंचे। वहीं उनके साथ महिला सुरक्षा अधिकारी भी हथियारों से लैस होकर आई थीं। देर शाम तक यह कार्रवाई चलती रही।

