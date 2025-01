Chamba: डल्हौजी में ई-कचरा एकत्रित करने की मुहिम शुरू, एसडीएम ऑफिस से रवाना की वैन

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर परिषद डल्हौजी द्वारा ई-कचरा एकत्रित करने की मुहिम शुरू की गई। इस दौरान ई-कचरा एकत्रित करने वाली वैन को एसडीएम कार्यालय डल्हौजी से रवाना किया गया...

डल्हौजी (शमशेर): प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर परिषद डल्हौजी द्वारा ई-कचरा एकत्रित करने की मुहिम शुरू की गई। इस दौरान ई-कचरा एकत्रित करने वाली वैन को एसडीएम कार्यालय डल्हौजी से रवाना किया गया, जिसमें पूरे नगर से ई-कचरा एकत्रित करने का जिम्मा उठाया गया है।

इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चम्बा के सहायक अभियंता राहुल शर्मा एवं एसडीएम डल्हौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि चम्बा में 21 जनवरी को यह मुहिम शुरू की गई है। बुधवार से इसे डल्हौजी में शुरू किया गया है, जिसके तहत घरों एवं व्यावसायिक संस्थानों आदि से हर तरह का ई-कचरा एकत्रित किया जाएगा, ताकि उसका सही ढंग से निष्पादन करवाया जा सके, ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुक्सान न हो।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ई-कचरे को इधर-उधर न फैंकें और न ही अनधिकृत कबाड़ियों को इसे दें। केवल नगर परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही ई-कचरा सौंपे। इस अवसर पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने कहा कि ई-कचरा एकत्रित करने की यह मुहिम नगर परिषद डल्हौजी द्वारा पूरे नगर में एक सप्ताह तक चलाई जाएगी।

