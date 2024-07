बिलासपुर: शराब के नशे में धुत्त युवक ने पड़ोसी के पेट में घोंपा चाकू, घायल AIIMS रैफर

Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2024 11:48 AM

बिलासपुर (राम सिंह): बिलासपुर नगर से सटे गांव नोग कुडाणी में शराब के नशे में धुत्त एक युवक द्वारा अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय सचिन उर्फ सच्चू पुत्र राजेंद्र शराब के नशे में अपने पड़ोसी 30 वर्षीय विशाल पुत्र लक्ष्मण के घर में घुस गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान विशाल नींद में था और चाकू उसके पेट में लगा। घटना की सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजनों ने उसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स कोठीपुरा रैफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि आरोपी और घायल युवक के बीच 2-3 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा।

एएसपी ने कहा कि जिला पुलिस ने हाल ही में अन्य कई महत्वपूर्ण मामलों में भी तत्परता से कार्रवाई की है, जैसे कि बुजुर्ग दंपति हत्याकांड, गोलीकांड, टैक्सी चालक हत्या मामला और फोरलेन पर मारपीट के मामले। इन सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिली है।

