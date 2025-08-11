Main Menu

शराब के नशे में ड्राइविंग पड़ी भारी! स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त..अंदर मिला कुछ ऐसा कि पुलिस भी रह गई दंग!

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Aug, 2025 02:42 PM

सड़क हादसों के लिए कुख्यात हो रहे आशादेवी अम्बोटा सड़क मार्ग पर पंजाब की एक स्कॉर्पियो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने पर एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर गाड़ी एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी एक पेड़ के सहारे रुक गई अन्यथा गहरी...

गगरेट, (बृज): सड़क हादसों के लिए कुख्यात हो रहे आशादेवी अम्बोटा सड़क मार्ग पर पंजाब की एक स्कॉर्पियो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने पर एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर गाड़ी एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी एक पेड़ के सहारे रुक गई अन्यथा गहरी खाई में समा जाती। जिस समय हादसा हुआ तो गाड़ी में पंजाब के जिला तरनतारन के चार लोग सवार थे।

गाड़ी में मिला पिस्टल

आरोप है कि गाड़ी चालक ने शराब का सेवन भी किया था और उनके पास पंजाब स्टेट की लाइसेंसी पिस्टल भी थी। हिमाचल का लाइसेंस न होने के चलते गगरेट पुलिस ने पिस्टल कब्जे में लेकर न सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आशादेवी अम्बोटा मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक इंचार्ज घनश्याम शर्मा ने पाया कि गाड़ी के डैशबोर्ड में कोई हथियार भी है।

इसकी सूचना तत्काल एस.एच.ओ. सनी गुलेरिया को दी गई जिस पर एस.एच.ओ. सनी गुलेरिया व सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक घायलों को गाड़ी से निकाल कर सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचाया गया था। घायलों के मौके पर मौजूद एक साथी से 45 बोर पिस्टल के दो मैगजीन बरामद किए। इनमें से एक खाली था जबकि एक में 9 जिंदा कारतूस थे।

युवक पंजाब के है निवासी

पिस्टल ट्रैफिक इंचार्ज घनश्याम शर्मा ने कब्जे में ले ली थी। इसी बीच सिविल अस्पताल में घायलों को प्रथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया। यहां डाक्टरों ने सबकी हालत खतरे से बाहर बताई। इसके बाद जब पिस्टल को लेकर पड़ताल शुरू हुई तो पाया गया कि पंजाब के तरनतारन के गांव बाण तारा सिंह गांव के 23 वर्षीय सुखदेव सिंह, रछपाल सिंह, गुरलाल सिंह व गुरजीत सिंह घर से घूमने के लिए निकले थे। इनमें से एक ने अपनी पंजाब स्टेट लाइसेंसी पिस्टल भी गाड़ी में रखी थी लेकिन इसे पंजाब के बाहर लेकर नहीं जाया जा सकता था।

ए.एस.पी.संजीव भाटिया ने की पुष्टि

इसी के चलते पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने व आर्म्स एक्ट के तहत चारों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आशादेवी अम्बोटा सड़क मार्ग जंगल से होकर गुजरता है और इस सर्पीले सड़क मार्ग पर अक्सर चालक कोई न कोई गलती कर बैठते हैं। जिससे कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए इस पर सफर खतरनाक है। ए.एस.पी.संजीव भाटिया ने इसकी पुष्टि की है। 

