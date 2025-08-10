नशा तस्करी का नेटवर्क बेनकाब: मणिकर्ण में दबोचे नशे के सौदागर, पुलिस की पूछताछ जारी

कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मणिकर्ण के पास डुंखरा में पुलिस ने एक गाड़ी से 412 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली...

कुल्लू (संजीव)। कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मणिकर्ण के पास डुंखरा में पुलिस ने एक गाड़ी से 412 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी जरी की टीम डुंखरा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी में बैठे दो युवकों के पास से 412 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल गंगवार (33) और आशुतोष मिश्रा (26) के रूप में हुई है। राहुल गंगवार बरेली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि आशुतोष मिश्रा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मणिकर्ण थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। पुलिस का मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करों का गिरोह हो सकता है। फिलहाल, पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।

यह कार्रवाई कुल्लू पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिले में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने बताया कि नशे के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर नशे के तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।