जोर-जोर से भौंक रहे थे कुत्ते...घर के पीछे जाकर देखा तो दरक रही थी पहाड़ी... लोगों ने भागकर बचाई जान

मंडी शहर के पड्डल वार्ड में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ दो कुत्तों ने लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की जानकारी देकर कई लोगों की जान बचाई। यह घटना रात की है, जब मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा था।

हिमाचल डेस्क। मंडी शहर के पड्डल वार्ड में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ दो कुत्तों ने लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की जानकारी देकर कई लोगों की जान बचाई। यह घटना रात की है, जब मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा था।

पड्डल वार्ड के निवासी योगेश राणा ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे उनकी पालतू कुतिया, मौली और मोहल्ले में रहने वाली एक और कुतिया, किट्टू, अचानक से लगातार जोर-जोर से भौंकने लगीं। कुत्तों का यह असामान्य व्यवहार देखकर योगेश राणा घर से बाहर निकले और छत पर जाकर देखा। उन्होंने पाया कि पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो रहा था, जिससे उनके घर और आसपास के इलाकों में बड़ा खतरा था।

योगेश ने तुरंत अपने परिवार के सदस्यों को जगाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। उन्होंने बताया कि ये दोनों कुत्ते पिछले कुछ दिनों से लगातार भौंककर उन्हें खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। सोमवार की रात भी, उनका भौंकना इतना तेज था कि योगेश ने इसे गंभीरता से लिया और सही समय पर सतर्क हो गए। योगेश का मानना है कि इन कुत्तों को किसी भी आपदा का पहले ही एहसास हो जाता है, और उनकी वजह से ही आज उनका परिवार सुरक्षित है।

इस घटना के बाद, योगेश ने कहा कि लोग अक्सर गली के कुत्तों से बचते हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों ने उनकी जान बचाई है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जानवर कितने वफादार और संवेदनशील होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के जानवरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी मदद कर सकते हैं।