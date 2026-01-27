प्रदेश को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना आवश्यक: संजय अवस्थी

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास सम्भव है और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सोलन। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास सम्भव है और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्यारड में 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 205 से थाच गांव तक रोगी वाहन सड़क का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

संजय अवस्थी ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी की एकजुटता एवं समन्वय से ही विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में अर्की विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहली बार अर्की विधानसभा क्षेत्र में खनन निधि का उपयोग सुनिश्चित बनाया गया है और इस निधि से लगभग 25 करोड़ रुपए अर्की विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं आरम्भ की गई है। गाय व भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पाद जैसे गेहूं व मक्की के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 व 60 रुपए प्रति किलो किया गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी के समर्थन मूल्य को भी 90 रुपए प्रति किलो किया गया है। इससे जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगी वहीं किसानों की आय में भी बढ़ौतरी होगी।

विधायक ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 205 से हरिजन बस्ती क्यारड वार्ड नम्बर 03 तक के लिए 30 लाख रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग 205 से हरिजन बस्ती दसेरनवाला वार्ड नम्बर 04 तक के लिए 10 लाख रुपए तथा पुखर से दसेरनवाला तक के एम्बुलेंस मार्ग के लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत क्यारड के लिए विभिन्न मदों से 82 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

संजय अवस्थी ने कहा कि युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी दृष्टिकोण से दाड़लाघाट, धुंधन, बाड़ीधार व आस-पास के क्षेत्रों के लिए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अर्की विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में लगभग 30 करोड़ रुपए का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। विधायक ने थाच गांव में सड़क पर सुरक्षा दीवार लगाने के लिए 02 लाख रुपए तथा महिला मण्डल थाच, गतेड़, क्यारड व कुन को सामान क्रय करने के लिए 21-21 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की।

ग्राम पंचायत क्यारड की प्रधान सरोज चन्देल ने इस अवसर पर मुख्यातिथि का स्वागत किया व उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया।

इस अवसर पर महिला मण्डल थाच, गतेड़, क्यारड व कुन के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।संजय अवस्थी ने तदोपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यक्रम ‘विधायक गांव के द्वार’ के तहत जन समस्याएं सुनीं तथा इनके शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना व प्रदेश सरकार की नीतियों व योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कश्यप, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक रोशन वर्मा, पंचायत समिति सदस्य लीला देवी, ग्राम पंचायत धुंधन की प्रधान शकुंतला, ग्राम पंचायत क्यार कनेता के प्रधान रघुराज परासर, ग्राम पंचायत क्यारड के उप-प्रधान मोहन सिंह ठाकुर, बाघल लैंड लूजर समिति के प्रधान जगदीश ठाकुर, उपमण्डलीय पुलिस अधिकारी दाड़लाघाट नवीन झाल्टा, जल शक्ति विभाग अर्की के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड नालागढ़ के अधिशाषी अभियंता देवेन्द्र कौंडल, लोक निर्माण विभाग अर्की के सहायक अभियंता बलीराम कश्यप, नायब तहसीलदार दाड़लाघाट प्रेम लाल, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व ग्रामीण इस अवसर पर उपस्थित थे।