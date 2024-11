Sirmaur: भ्रामक खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर की लाखों रुपए की डिमांड, 2 गिरफ्तार

भ्रामक खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर लाखों रुपए की राशि की डिमांड करने के आरोप में पांवटा साहिब पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पांवटा साहिब: भ्रामक खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर लाखों रुपए की राशि की डिमांड करने के आरोप में पांवटा साहिब पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई पीड़ित व्यक्ति की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद अमल में लाई है।

एसएसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि पांवटा साहिब स्थित एक प्राइवेट कम्पनी के संचालक ने स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पांवटा साहिब निवासी 2 व्यक्तियों ने कथित तौर पर पत्रकारिता के लिए अलग-अलग न्यूज पोर्टल चला रखे हैं। उक्त दोनों आरोपियों ने अपने-अपने न्यूज प्लेटफार्म पर उसके विरुद्ध जमीन से संबंधित मामले में झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर जबरदस्ती 10 लाख रुपए की मांग की है। उक्त दोनों आरोपियों ने उनसे 1 लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं।

एसएसपी ने बताया कि मामले के संबंध में शिकायतकर्त्ता ने ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी पुलिस को प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी जांच जारी है।

