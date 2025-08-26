Kangra: डीएलएड की दूसरे चरण की काऊंसलिंग स्थगित, स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द जारी करेगा नई तिथियां

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड कोर्स 2025-27 के लिए प्रस्तावित दूसरे चरण की काऊंसलिंग को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में लगातार हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण सड़क यातायात एवं...

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड कोर्स 2025-27 के लिए प्रस्तावित दूसरे चरण की काऊंसलिंग को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में लगातार हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण सड़क यातायात एवं संचार व्यवस्था बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त से 1 सितम्बर तक निर्धारित काऊंसलिंग अब निर्धारित तिथियों पर आयोजित नहीं होगी।

बोर्ड सचिवने कहा कि नई तिथियां शीघ्र ही पुनः अधिसूचित की जाएंगी। अभ्यर्थी बोर्ड की वैबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चैक कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें खराब मौसम और बाधित परिवहन सेवाओं के चलते काऊंसलिंग तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था।