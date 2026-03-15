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हिमाचल: देहरा पुलिस ने एक महीने से लापता महिला को ढूंढ निकाला, तीन घोषित अपराधी भी पहुंचे सलाखों के पीछे

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Mar, 2026 02:54 PM

dehra police have located a woman who had been missing for a month

हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश की देहरा पुलिस ने 16 फरवरी, को लापता हुई एक महिला का सफलतापूर्वक पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिला दिया है। पुलिस ने एक विशेष अभियान में कई घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश की देहरा पुलिस ने 16 फरवरी, को लापता हुई एक महिला का सफलतापूर्वक पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिला दिया है। पुलिस ने एक विशेष अभियान में कई घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने रविवार को बताया कि उनके नेतृत्व में पोम्पू (घोषित अपराधी एवं लापता व्यक्ति इकाई) नामक एक विशेष इकाई का गठन किया गया है और इस इकाई को अदालतों द्वारा घोषित अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, अदालती आदेशों को लागू करने और लापता लोगों के लिए खोज अभियान चलाने का कार्य सौंपा गया है। मयंक ने बताया कि 14 मार्च को पोम्पू टीम ने देहरा तहसील के कार्यादा डाकघर के अंतर्गत कुंडलीहार गांव की निवासी स्वर्गीय शमी कुमार की पत्नी नेहा का सफलतापूर्वक पता लगा लिया।

तीन घोषित अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नेहा के लापता होने की रिपोर्ट 16 फरवरी, को देहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला का पता लगा लिया गया और बाद में उसे उसके परिवार से मिला दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस अभियान से पहले, पोम्पू टीम ने रणवीर धीमान सहित तीन घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया। देहरा पुलिस ने लोगों से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। मयंक ने कहा, 'अगर किसी के पास संदिग्ध गतिविधियों या अपराधियों के बारे में कोई जानकारी है, तो उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी जानकारी समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।' 

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