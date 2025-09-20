तेज रफ्तार का कहर: ऊना-नंगल राेड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक की मौत, 2 लाेग घायल

ऊना-नंगल मुख्यमार्ग पर स्थित बहडाला में 2 बाइकाें के बीच हुई भीषण टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

ऊना (विशाल): ऊना-नंगल मुख्यमार्ग पर स्थित बहडाला में 2 बाइकाें के बीच हुई भीषण टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बृजेश विश्वकर्मा पुत्र जगदीश विश्वकर्मा, निवासी वार्ड नंबर-4, भड़ोलियां खुर्द व जिला ऊना के रूप में हुई है। घायलों का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 19 सितम्बर की रात को घटी। देहलां निवासी जसविन्द्र सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि बृजेश विश्वकर्मा अपनी बाइक को बहुत तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। जब वह बहडाला में चताड़ा मोटर के पास पहुंचा ताे एक अन्य मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर अभय राणा और अरनीश ठाकुर नाम के 2 युवक सवार थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बृजेश विश्वकर्मा अपनी बाइक से उछलकर करीब 10-12 फुट दूर सड़क पर जा गिरा। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार अभय और अरनीश भी सड़क किनारे गिरकर घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बृजेश विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल अभय राणा और अरनीश ठाकुर को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता जसविन्द्र सिंह के बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।