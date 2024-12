Himachal: सुबह बड़े भाई की मौत हुई...और शाम को छोटे भाई ने भी त्याग दिए प्राण

मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर में मार्मिक घटना उस समय पेश आई जब 2 सगे भाइयों ने एक ही दिन प्राण त्यागे। सुबह पहले बड़े भाई का निधन हो गया तो शाम को छोटे भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए।

जोगिंद्रनगर (विनोद): मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर में मार्मिक घटना उस समय पेश आई जब 2 सगे भाइयों ने एक ही दिन प्राण त्यागे। सुबह पहले बड़े भाई का निधन हो गया तो शाम को छोटे भाई ने भी अपने प्राण त्याग दिए।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर इंस्पैक्टर 57 वर्षीय ज्ञान चंद लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और इसी के चलते वह पिछले सप्ताह छुट्टी लेकर अपने घर टिकरी मुशायरा आए थे। मंगलवार को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते परिजन उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गए, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ उनके बड़ा भाई रामनाथ जोकि जोगिंद्रनगर के द्रुब्बल गांव में रहते थे, उनका देहांत भी मंगलवार सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया था। ज्ञान चंद के परिजनों का कहना है कि अपने बड़े भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर वह अत्यधिक उदास हो गए थे। ज्ञान चंद के बड़े बेटे के घर से बाहर होने के कारण उनका अंतिम संस्कार एक दिन बाद वीरवार को किया गया।

अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को तिरंगे में लपेटकर श्मशानघाट ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इस अवसर पर जोगिंद्रनगर तहसीलदार मुकुल शर्मा व कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जोगिंद्रनगर विधायक प्रकाश राणा, पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर व पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल ठाकुर ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है।

