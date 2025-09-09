Una: नदी बनी काल...उजड़ गए 2 हंसते-खेलते परिवार, 4 बच्चाें के सिर से उठा पिता का साया

ऊना जिला के उपमंडल गगरेट के कुठेहड़ा जसवाला गांव में सोमभद्रा नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर के बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा बरामद हुआ, जबकि दूसरे का शव सोमभद्रा नदी में ही कुछ दूरी पर दबा मिला है।

गगरेट (बृज): ऊना जिला के उपमंडल गगरेट के कुठेहड़ा जसवाला गांव में सोमभद्रा नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर के बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा बरामद हुआ, जबकि दूसरे का शव सोमभद्रा नदी में ही कुछ दूरी पर दबा मिला है। गगरेट पुलिस ने शवाें काे पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार कुठेहड़ा जसवाला के संजीव कुमार (49) पुत्र यशपाल व सुरजीवन (49) पुत्र रोशन सिंह सोमवार रात्रि सोमभद्रा नदी पार नंदपुर में ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतकर वापस आ रहे थे। उस समय सोमभद्रा नदी उफान पर थी। अंधेरा होने के कारण वे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर नदी में उतारा तो वह अचानक पलट गया। इसके चलते ट्रैक्टर पर बैठा युवक पानी के बहाव के साथ बह गया और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया।

हादसा होते किसी ने देख लिया और तत्काल मदद के लिए लोगों को फोन किया। लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे से सुरजीवन को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर संजीव का भी शव बरामद हो गया। दोनों शादीशुदा थे। सुरजीवन की 2 बेटियां और संजीव के एक बेटा व बेटी हैं। एएसपी संजीव भाटिया ने बताया को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है।