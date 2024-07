Shimla News: विदेश में छिपे क्रिप्टो करंसी स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष को स्वदेश लाना SIT के लिए बना चुनौती, जानें पूरी डिटेल

Edited By Vijay, Updated: 20 Jul, 2024 12:32 PM

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए के क्रिप्टो करंसी स्कैम को अंजाम देकर विदेश फरार हुए मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा को स्वदेश लाने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। सूचना के अनुसार आरोपी दूसरी बार भी अपने वीजा की अवधि बढ़ाने में सफल रहा है। ऐसे में मामले की जांच में जुटी एसआईटी आरोपी को स्वदेश लाने के लिए अब नए सिरे से सभी पहलुओं को खंगालने में जुट गई है और उसके विदेशी कनैक्शनों का भी पता लगाया जा रहा है। छानबीन में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा और उसके साथी निवेशकों को दुबई व अन्य देशों में घुमाने ले जाते थे ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। 3 साल के भीतर आरोपियों ने 1000 से अधिक निवेशकों को विदेशों के टूअर पर भेजा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सुभाष शर्मा के साथ विदेश में बैठे कुछ अन्य आरोपी भी इस स्कैम में संलिप्त हो सकते हैं, जिन्होंने निवेशकों को विदेश में घुमाने में आरोपियों की मदद की।

दूबई में ही तैयार किया गया था स्कैम का सॉफ्टवेयर

इस स्कैम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने दूबई जाकर क्रिप्टो करंसी के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। इसके बाद करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर तैयार करवाया और लोगों को डबल रिटर्न का लालच देकर जाल में फंसाया। सूचना के अनुसार इस मामले में बीते बुधवार को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया आरोपी मिलन गर्ग भी दुबई में छिपा था।

एसआईटी ने यूएई में प्रत्यर्पण के लिए दायर किया आवेदन

एसआईटी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सक्षम अदालत में सुभाष शर्मा के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन दायर किया है और वारंट भी मांगा है। एसआईटी के पास आरोपी के यूएई में छिपे होने के पुख्ता साक्ष्य हैं। 2500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद से यह फरार है। सुभाष मंडी जिले के सरकाघाट का निवासी है और माना जा रहा है कि उसने अकेले 500 करोड़ से अधिक की राशि हड़प ली है। एसआईटी की जांच में सामने आ चुका है कि किस निवेशक ने कब कितना निवेश किया और उसे रिटर्न में कितनी राशि मिली या नहीं मिली। अब इसी रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है।

