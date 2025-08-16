Main Menu

  Sirmaur: पांवटा साहिब में पुलिस ने पकड़ी डोडा (अफीम) की बड़ी खेप, हरियाणा का तस्कर माैके से फरार

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 02:32 PM

consignment of doda opium recovered accused absconded the spot

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा (अफीम) जब्त किया है। हालांकि, इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

नाहन (आशु): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा (अफीम) जब्त किया है। हालांकि, इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है और जल्द ही उसे पकड़ने का दावा कर रही है।

जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस की एक टीम विश्वकर्मा चौक पर गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा का एक व्यक्ति, जो अपने गांव में डोडा (अफीम) बेचने का धंधा करता है, मोटरसाइकिल पर कुंजा ग्रांट की ओर से डोडा खरीदकर ला रहा है। सूचना के मुताबिक वह डोडे की खेप को एक सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में लेकर पांवटा साहिब की ओर आ रहा था। 

इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और इलाके में नाकाबंदी कर दी। रात करीब साढ़े 9 बजे एक मोटरसाइकिल (एचआर 02एवी-9043)  कुल्हाल की ओर से पांवटा साहिब की तरफ आती दिखाई दी। जैसे ही मोटरसाइकिल एक पुल के पास पहुंची ताे चालक ने पुलिस की मौजूदगी भांप ली। उसने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल नीचे गिराई और यमुना नदी के किनारे बने रास्ते की ओर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

पुलिस ने तुरंत मोटरसाइकिल के पीछे बंधे एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे की जांच की ताे उसमें भूरे रंग का डोडा (अफीम) बरामद हुआ। जब इसका वजन किया गया तो यह कुल 24.645 किलोग्राम निकला। सिरमौर जिले के पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।

