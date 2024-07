हिमाचल में बड़ा फर्जीवाड़ा, पैसा दाेगुना करने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार

Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2024 12:03 PM

बरठीं (देशराज): हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के विकास खंड झंडूता व घुमारवीं से एफ एक्स ट्रेड वन कंपनी सैंकड़ों लोगों के करीब 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। 2 माह पूर्व जब ग्राहकों को इसका पता लगा तो उन्होंने कंपनी के जिले के करिंदों ज्ञान चंद निवासी अमरपुर, सुभाष चंद निवासी तड़ौन, राजकुमार निवासी पांडवीं, रिखीलाल गांव बछड़ी व हरीश शर्मा यमुनानगर के सामने जमकर हंगामा किया। उसके बाद उन्होंने लोगों को 2 माह में पैसे वापस करने की शर्त पर शांत कराया। 2 माह के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो लोगों सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह, प्रवीण कुमार, राजेश शर्मा, मनोज कुमार, सचिन गौतम, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, अजय कुमार, कमल चंद, प्रकाश चंद व राम प्रकाश सहित अन्य लोगों ने उपरोक्त के खिलाफ तलाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

जानकारी के अनुसार डेढ़ साल पहले इन ठगों ने एफ एक्स ट्रेड वन के नाम पर कई स्थानों पर जाकर प्रचार किया कि उनकी कंपनी में पैसा लगाकर मात्र 30 माह में वह दाेगुना पैसा देंगे। कम्पनी बीच-बीच में लोगों को कुछ पैसे देती रही। स्थानीय होने के कारण सैंकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए उपरोक्त लोगों के पास जमा करवा दिए। इस दौरान लोगों को सेविंग स्कीम के बारे में भी वह जानकारी देते रहे। लोगों ने इसमें 1 लाख 60 हजार से लेकर 5 करोड़ रुपए तक जमा करवा दिए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि जब 6 माह के बाद पैसे आने बंद हो गए तो उन्होंने कम्पनी के मैनेजर सुभाष चंद से बात की। सुभाष ने उन्हें कुछ समय बाद पैसे देने की बात की लेकिन अब मैनेजर समेत अन्य सभी कंपनी के मालिक फरार हैं।

शिकायतकर्त्ताओं ने बताया कि कंपनी के मैनेजर सुभाष ने उनको बहुत सारे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए कंपनी में जमा करवा दिए। उसके बाद ठगी की नीयत से इस कंपनी का नाम बदलकर करंशो टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रख लिया। कुछ समय बाद बरठीं से अपने कार्यालय को समेट कर पंजाब में ले गए। अब वहां से भी फरार हैं। उन्होंने इसकी शिकायत थाना तलाई में दर्ज करवा दी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जालसाजी करने वाले इन ठगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और लोगों को राहत दिलवाई जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की वारदात को कोई और अंजाम न दे सके। उधर, थाना तलाई में दूरभाष पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उनके पास इस प्रकार की शिकायत आई है, जिस पर जालसाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

