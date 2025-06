Himachal: बंजार की 2238 पात्र महिलाओं को मिली 1500 रुपए की सौगात, CM सुक्खू ने खातों में एकसाथ ट्रांसफर की 3 महीने की किस्त

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2025 06:37 PM

बंजार (लक्ष्मण): कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बंजार विकास खंड की 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 2238 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल से जून 2025 तक की 3 महीने की किस्त के रूप में 4500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से बचत खातों में 1 करोड़ 71 हजार की राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध ढंग से 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की सम्पदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू कामकाजी महिलाएं को भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें भी 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता पूछते रहते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमने भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक धन को लुटने से बचाया है। इसी बचत से हम चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र में पहले चरण में 2238 महिलाओं को पैंशन दी जा रही है और आने वाले दिनों में सभी पात्र महिलाओं को यह राशि मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत ट्र्रैक सूट के लिए बंजार विकास खंड के 37 लाभार्थियों को 5 लाख 87 हजार रुपए वितरित किए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं ताकि उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव आ सके।

