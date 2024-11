Hamirur: सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष करते हैं बेतुकी बयानबाजी : सुक्खू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन पत्रकारों को संम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सोमवार को शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की।

हमीरपुर/नादौन (राजीव/जैन): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन पत्रकारों को संम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सोमवार को शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने बजट तैयार करने के लिए सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को समयबद्ध पूरा करने के दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 10 में से 5 गारंटियों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अन्य गारंटियों को पूरा करने के लिए भी तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता प्रतिपक्ष आए दिन बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह का बोलबाला है और पार्टी पूरी तरह कई टुकड़ों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा नेता गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक माह में अपने कर्मचारियों को दो बार वेतन अदा किया है लेकिन यह जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई।

प्रदेश सरकार ने अक्तूबर माह का वेतन चार दिन पहले अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार वेतन अदा करने में देरी हुई जिसे राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं के सुविधाओं के स्तर में गिरावट वाले बयान की भी आलोचना की।

व्यवस्था में सुधार होने पर भाजपा को हो रही तकलीफ

अमतर मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार होने पर भाजपा को तकलीफ हो रही है और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अनुराग ठाकुर को यह सब स्वयं पता होना चाहिए क्योंकि वह वित मंत्री रहे है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों से व्यवस्था में सुधार होने से दिक्कत हो रही है। भाजपा के समय शिक्षा क्षेत्र व स्वास्थ्य क्षेत्र निचले स्थान पर चला गया था और 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा।

