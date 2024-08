डॉ. यशवंत सिंह परमार के सपनों को साकार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 04:03 PM

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के निर्माता मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा पुस्तकालय में भी एक विशेष...

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के निर्माता मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा पुस्तकालय में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, पूर्व सदस्य और कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार की सोच और नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी सोच और दृष्टिकोण हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। उनका जीवन एक आदर्श था, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अन्य पहलुओं में सुधार के लिए कई योजनाओं को लागू किया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार के सपनों को साकार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार कुछ कड़े फैसले लेने वाली है, जिनमें जनता का सहयोग आवश्यक होगा।



हिमकेयर योजना और आपदा में नुक्सान की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये भी बताया कि हिम केयर योजना में निजी अस्पतालों में बंद कर दी गई है। योजना का लाभ अब केवल सरकारी अस्पतालों में मिलेगा। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बिना सोच-समझ के लागू की गई इस योजना में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को इसका सही लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश में आई आपदा के संदर्भ में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आपदा में 700 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है और 50 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।



हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here