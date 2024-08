हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में 50 से अधिक लोग लापता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जताया दुख

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 11:20 AM

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में 50 से अधिक लोग लापता हो गए हैं, वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुक्सान हाे चुका है। इस घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं से 50 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। ये घटनाएं शिमला की रामपुर तहसील, मंडी जिले की पधर तहसील और कुल्लू के गांव जाओन, निरमंड में हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में पूरी तन्मयता से जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे राहत और बचाव कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

