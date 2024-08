Himachal: 15 अगस्त को देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्तंत्रता दिवस समारोह, सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2024 05:07 PM

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनसे सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारी और पैंशनर नए वेतनमान की लंबित देनदारियां एवं 4 फीसदी डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा एवं गंभीर वित्तीय संकट के बीच मुख्यमंत्री किस वर्ग को कितना लाभ दे पाएंगे, इसका पता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही चल सकेगा।

डिप्टी सीएम शिमला में करेंगे समारोह की अध्यक्षता

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री शिमला में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनीराम शांडिल हमीरपुर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ऊना, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान केलांग, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर चम्बा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह नाहन, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी एवं आयुष मंत्री यादविंदर गोमा बिलासपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

सीपीएस यहां रहेंगे मौजूद

मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और किशोरी लाल देहरा में राज्य स्तरीय समारोह में मौजूद रहेंगे। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा जिला स्तरीय समारोह शिमला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार व संजय अवस्थी जिला स्तरीय समारोह सोलन एवं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में मौजूद रहेंगे।

