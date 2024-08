Mandi: राजबन में बादल फटने की घटना में 6 लोगों के श*व बरामद, 2 बच्चियों सहित 4 लाेग अब भी लापता

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2024 06:01 PM

पधर के राजबन (तेरंग) गांव में बादल फटने की घटना के दौरान लापता हुए लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा है। शनिवार को घटनास्थल पर एक महिला का शव बरामद हुआ है...

मंडी (रजनीश): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर उपमंडल के राजबन (तेरंग) गांव में बादल फटने की घटना के दौरान लापता हुए 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। शनिवार को घटनास्थल पर एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि घटना के पहले दिन 3 शव बरामद हुए थे जबकि दूसरे दिन 2 बच्चों अमन (9) और आर्यन (8) के शव बरामद हुए थे। अब केवल 3 माह और 11 वर्ष की 2 बच्चियों सहित कुल 4 लोग लापता हैं। उन्हें भी ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और होमगार्ड के जवान लगातार लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि जारी

डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर पूरा प्रशासन राहत और बचाव अभियान में पहले दिन से लगा हुआ है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वह हादसे वाले दिन खुद वहां गए थे। उन्होंने बताया कि 5 मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि जारी कर दी गई है। प्रभावित परिवारों को राशन, मेडिकल किट और तिरपाल दिए गए हैं। इनके ठहरने की व्यवस्था गांव में ही खाली घर पर की गई है।

