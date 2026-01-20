Himachal: CM सुक्खू ने किया 'चिट्टा मुक्त कैंपस' अभियान का आगाज, बाेले-सरकार के विजन को मिलेगी मजबूती

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से एनएसयूआई जिला मंडी के विशेष अभियान ‘चिट्टा मुक्त कैंपस’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल और कॉलेज परिसरों को नशामुक्त बनाना...

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से एनएसयूआई जिला मंडी के विशेष अभियान ‘चिट्टा मुक्त कैंपस’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल और कॉलेज परिसरों को नशामुक्त बनाना और युवा पीढ़ी को चिट्टा जैसे घातक नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।

अभियान की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने एनएसयूआई की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए इस तरह के अभियानों की अत्यंत आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि एनएसयूआई का यह अभियान प्रदेश सरकार के नशा मुक्त हिमाचल के विजन को मजबूती देता है। सरकार द्वारा नशे और विशेषकर चिट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध में यह अभियान एक अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि युवाओं को केवल नशे से दूर ही नहीं रखना है, बल्कि उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना भी जरूरी है।

एनएसयूआई जिला मंडी के अध्यक्ष अनित जसवाल ने जानकारी दी कि यह पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री के एंटी-चिट्टा अभियान से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 23 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत पहले चरण में स्कूलों में और उसके बाद कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

छात्रों को जागरूक करने के लिए अभियान के दौरान जागरूकता सैमीनार, नशा विरोधी शपथ ग्रहण समारोह, एंटी-चिट्टा वॉकथॉन (पदयात्रा) और स्पोर्ट्स टूर्नामैंट करवाए जाएंगे। इस शुभारंभ अवसर पर विधायक संजय अवस्थी और विधायक राकेश कालिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने भी इस मुहिम का समर्थन किया।