Chamba Minjar Fair: पूरे प्रदेश में मिला प्यार, अपने ही चम्बा में किया अपमानित : पूनम भारद्वाज

30 Jul, 2024

हिमाचल की प्रसिद्ध लोकगायिका पूनम भारद्वाज ने मिंजर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में भेदभाव करने का आरोप जड़ा है। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में गाने के लिए पूरा समय न देने पर नाराजगी जाहिर की है।

एक अधिकारी की शादी में कार्यक्रम में न जाने पर निकाली गई भड़ास

चम्बा (रणवीर): हिमाचल की प्रसिद्ध लोकगायिका पूनम भारद्वाज ने मिंजर मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में भेदभाव करने का आरोप जड़ा है। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में गाने के लिए पूरा समय न देने पर नाराजगी जाहिर की है। 20 मिनट की जगह 12 मिनट ही समय मिलने पर मिंजर मेला कमेटी को आड़े हाथों लिया। मंगलवार को पंजाब केसरी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मिंजर मेला चाटुकारिता की भेंट चढ़ रहा है। इसमें कलाकारों की मेहनत को दरकिनार करके अपनों को आगे किया जा रहा है, जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रदेश के कार्यक्रम में प्रस्तुति देती हैं और उन्हें काफी प्यार व सम्मान मिलता है, लेकिन अपने ही चम्बा जिले में उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर वह भी चाटुकारिता करती तो उन्हें स्टार नाइट में गाने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया जिसके कारण उनके साथ मिंजर के भरे मंच पर भेदभाव किया गया।

यह सब कुछ प्री-प्लान के साथ किया गया है। मेले से पूर्व एक अधिकारी की शादी में मुफ्त में कार्यक्रम करने के लिए नहीं पहुंची। जिसका बदला लिया गया। जो कलाकार मुफ्त में कार्यक्रम के लिए गए थे उन्हें तवज्जो दी जा रही है। दुख इस बात का है कि प्रदेश के अन्य जिलों में पूरा मान-सम्मान मिलता है लेकिन खुद के चम्बा जिला में कार्यक्रम के दौरान पीछे से म्यूजिक बंद करवा देना कहां तक सही है। यह सब कुछ उन्हें अपमानित करने के लिए किया गया है। अब जब तक उन्हें खुद काॅल नहीं की जाएगी वह चम्बा में कार्यक्रम नहीं देंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिंजर जैसे बड़े मंच पर कलाकारों का विश्वास उठ जाएगा। मिंजर मेला कमेटी को समय रहते ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी।

सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

कम समय मिलने के बाद पूनम भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया अकाऊंट में भी मिंजर मेले को लेकर पोस्ट की। जिसमें लोगों ने मिंजर मेला कमेटी को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि तलवे ही चाटने होते तो आज के प्राइम टाइम में मेरी स्टार नाइट होती, चापलूसी नहीं की है तो 20 मिनट की जगह 12 मिनट में बिना बोले म्यूजिक बंद करवा दिया यह कहां तक सही है। पोस्ट डालने के बाद काफी लाेगों ने कलाकार के पक्ष में जवाब दिए।

