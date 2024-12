Mandi: नेरचौक की चामुंडा कालोनी में दिनदहाड़े चोरी की वारदात, घर से लाखों के गहने व नकदी ले उड़े चोर

मंडी जिला के नेरचौक स्थित चामुंडा कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरों ने घर में घुसकर लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात ने इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है।

नेरचौक (ब्यूरो): मंडी जिला के नेरचौक स्थित चामुंडा कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरों ने घर में घुसकर लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात ने इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। चामुंडा कॉलोनी निवासी सतीश कुमार बिष्ट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पोते को स्कूल से लेने गए थे। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। जब उन्होंने अपनी बहू के साथ मिलकर अलमारियों की जांच की तो पता चला कि 50 ग्राम सोने की चेन और एक पर्स गायब है।

सतीश कुमार ने बताया कि बहू के कमरे से भी चोरों ने कीमती गहने चुरा लिए। इनमें सोने की 2 बालियां, एक लॉकेट और 3 अंगूठियां शामिल हैं। इन सभी गहनों की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख 25 हजार रुपए बताई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी बल्ह मदन लाल ने तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और चोरों का सुराग लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है।

