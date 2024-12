Chamba: मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिए निर्देश, राजस्व से संबंधित लंबित मामले शीघ्र सुलझाएं अधिकारी

जिला मुख्यालय चम्बा में राजस्व और बागवानी विभाग की कार्य प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाग लिया।

चम्बा (ब्यूरो): जिला मुख्यालय चम्बा में राजस्व और बागवानी विभाग की कार्य प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाग लिया। इस बैठक में जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों पर गहरी चर्चा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द इन मामलों को सुलझाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि राजस्व संबंधी मामलों का निष्पादन तेजी से हो। बैठक में चम्बा के उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा दिख रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिले में राजस्व विभाग के कई पद रिक्त हैं, जिनका जल्द ही समाधान किया जाएगा।

इसके बाद बागवानी विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने बागवानी विभाग के उपनिदेशक प्रमोद शाह को निर्देश दिए कि वे जिले में जलवायु के अनुसार बागवानी परियोजनाओं को तैयार कर उन्हें लागू करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपनाएं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। प्रमोद शाह ने बताया कि जिले में 32 बागवानी क्लस्टर हैं, 327 सिंचाई टैंक बन चुके हैं और अब तक लगभग एक लाख फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। यह पहल किसानों के लिए बड़े पैमाने पर फायदेमंद साबित हो सकती है। इस बैठक में विधायक चम्बा नीरज नैयर, एडीएम अमित मेहरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

