Himachal: 12 दिसम्बर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, शीतकालीन सत्र सहित इन मुद्दों पर चर्चा संभव

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 दिसम्बर को बुलाई गई है। बैठक में जहां 18 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र का मसौदे पर चर्चा होगी, वहीं विपक्ष को घेरने को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 दिसम्बर को बुलाई गई है। बैठक में जहां 18 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र का मसौदे पर चर्चा होगी, वहीं विपक्ष को घेरने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने को लेकर मंजूरी भी मिल सकती है। प्रदेश सरकार 11 दिसम्बर को सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बिलासपुर में जश्न मना रही है। वहीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसम्बर से शुरू हो रहा है, ऐसे में जश्न के कार्यक्रम से एक दिन बाद व शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले हो रही यह बैठक बहुत ही अहम है।

विपक्ष को घेरने को लेकर भी हो सकता है मंथन

बैठक में शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयक पर चर्चा होगी व उन पर मोहर लगेगी। इसके अलावा भोटा चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र में बिल लाने की बात कही है। इस बिल का मसौदा भी इस बैठक में लाया जाएगा तथा उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा हाल ही में भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं तथा कई मुद्दों पर पार्टी सरकार को घेरने में लगी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के तेवर कड़े होंगे। इसे देखते हुए बैठक में विपक्ष को घेरने को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में डाॅक्टरों के वजीफा व विभिन्न विभागों में पदों को भरने को लेकर भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने व अध्यापक भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

पौंग बांध विस्थापितों को लेकर सौंपी रिपोर्ट पर होगी चर्चा

बैठक में पौंग बांध विस्थापितों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा गत दिन सौंपी रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आबंटन व शिकायत निवारण सैल गठित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही केंद्र से मामला उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल उपसमितियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी बैठक में चर्चा होगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here