Una: चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए अब सप्ताह में एक बार चलेगी बस

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 08:13 PM

हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की बस चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए 9 फरवरी से चलेगी। अब यह बस हर रोज नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन चलेगी।

ऊना (मनोहर): हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की बस चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए 9 अगस्त से चलेगी। अब यह बस हर रोज नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन चलेगी। पिछले कई माह से यह बस बंद हो गई थी जिससे खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एच.आर.टी.सी. ऊना डिपो की बस खाटू श्याम के लिए हर शुक्रवार को चलेगी। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालु इस बस का लाभ उठा सकते हैं।

यह बस मुबारिकपुर, अम्ब व ऊना से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचती है। इसके बाद आगे यह बस अम्बाला सिटी, पहवा, कैथल, नरवाना, बरवाला, हिसार, राजगढ़, झुनझुनु व सिकर से होते हुए खाटू श्याम पहुंचती है। 13 फरवरी के बाद इस बस के बंद होने से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। आरएम एचआरटीसी ऊना सुरेश धीमान ने कहा कि चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए बस सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को चलेगी। खाटू श्याम से यह बस रविवार को वापस चिंतपूर्णी के लिए चलेगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here